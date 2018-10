17, Marzo, 2016 17, Marzo, 2016 12:10 p.m. 12:10 p.m.

NICARAGUA REITERA COMPROMISO DEL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL

El gobierno de Nicaragua reiteró este jueves en una nota de prensa su compromiso con el respeto al derecho internacional a raíz del fallo emitido este mismo día por la Corte Internacional de Justicia, donde el máximo tribunal se declaró competente para resolver las demandas contra Colombia. A continuación la nota de prensa del gobierno de Nicaragua El 19 de Noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia dictó Sentencia de-limitando la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua en el Mar Caribe dejando pendiente el tema de la delimitación de la Plataforma Continental más allá de las 200 millas marinas. Colombia rehusó cumplir dicha Sentencia desde el mismo día en que fue dictada y posteriormente denunció el Pacto de Bogotá en un intento de impedir que Nicaragua pudiera acudir a la Corte nuevamente para que delimitara la Plataforma Continental más allá de las 200 millas marinas. Ante esta situación, y antes que entrara en vigencia la denuncia del Pacto de Bogotá, el Gobierno de Nicaragua presentó sendas Demandas ante la Corte Internacional en las que se solicitaba en la primera de ellas la delimitación de la Plataforma Continental de Nicaragua más allá de las 200 millas náuticas y la Plataforma Continental de Colombia. En el segundo caso se solicitaba que declarara que las violaciones de los espacios marítimos de Nicaragua reconocidas por el Fallo de la Corte de 19 de Noviembre de 2012 violaban los Derechos de Nicaragua y que Colombia debía compensación por los daños ocasionados. En 2014 Colombia presentó objeciones preliminares a la jurisdicción de la Corte y solicitó al Alto Tribunal de Naciones Unidas que se declarase incompetente para conocer las Demandas presentadas por Nicaragua, entre otras razones por la denuncia de Colombia del Pacto de Bogotá. No obstante dicho Pacto fue finalmente aceptado por la Corte como base para su jurisdicción en ambos casos. En el caso sobre las violaciones a los espacios marítimos de Nicaragua, la Corte afirmó que sí existe una disputa como consecuencia de la conducta de las más altas Autoridades de Colombia y de las Fuerzas Armadas de ese País, al continuar ejerciendo jurisdicción sobre espacios que no le pertenecen. Con respecto al caso sobre la delimitación marítima más allá de las 200 millas, la Corte manifestó que Nicaragua ya ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Convención de Derecho del Mar en relación a la presentación de información requerida por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, y por lo tanto no existe impedimento alguno para que la Corte conozca y decida sobre la delimitación marítima solicitada por Nicaragua. En consecuencia el día de hoy 17 de Marzo de 2016 la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Principal Órgano Judicial de Naciones Unidas, se ha declarado competente para conocer los dos casos presentados por el Gobierno de Nicaragua contra el Gobierno de Colombia que actualmente se ventilan ante dicho Tribunal. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional toma esta oportunidad para reafirmar su firme compromiso con el Estado de Derecho a Nivel Internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados. En particular, Nicaragua desea hacer notar que nuestro recurso al más alto Tribunal de Justicia, y la reiterada presencia de Nicaragua ante dicho Tribunal desde el año de 1984, es una muestra palpable de ese compromiso. En su actuar ante la Justicia Internacional Nicaragua se ha caracterizado por el inquebrantable cumplimiento de todos y cada uno de los Fallos en los que Nicaragua ha sido parte. Por esta razón, Nicaragua siempre ha esperado reciprocidad, en este sentido, de los demás Estados Partes en una controversia que ha sido sometida a decisión de la Corte Internacional de Justicia, cuyos Fallos son inapelables y de ineludible cumplimiento. RADIO LA PREIMERISIMA