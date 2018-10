18, Marzo, 2016 18, Marzo, 2016 1:25 a.m. 1:25 a.m.

ALCALDÍA DE MANAGUA IMPULSA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS

La Alcadía de Managua, tiene previsto para este 2016, apoyar a alrededor de 350 niños y niñas del municipio de Managua que no posean los registros legales que certifiquen su ciudadanía. La municipalidad tiene destinado para este proyecto un monto de C$250, 000 córdobas y unirá esfuerzos con instituciones como el Ministerio de Salud para mantener el proceso de inscripción de niños en edades entre los 1 a los 12 años, la reposición de partidas, negativas, juicios de reposición y asesoría legal. La Señora Ismelda Mendieta, dijo sentirse agradecida agradecida por esta oportunidad que le dan a la niñez de poder tener una partida de nacimiento. “Sucede que no estábamos enterados de cómo era esto y pasó el tiempo sin darnos cuenta. Ya la niña tiene tres años. Nos censaron y ahora resultamos beneficiados, sin la necesidad de recurrir a un abogado para que haga el papeleo para la reposición de partida de nacimiento”, alegó Mendieta. Según el Registro Civil de las Personas, la inscripción es gratuita y debe hacerse antes que el bebé cumpla un año de nacimiento. Se considera que una de las barreras son las multas establecidas en el Código Civil para los padres que no inscriben a su hijo o hija. El programa se viene impulsando desde 2009. Fuente: El Nuevo Diario