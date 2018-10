22, Marzo, 2016 22, Marzo, 2016 8:17 a.m. 8:17 a.m.

CONTINÚAN LAS QUEJAS CONTRA EL DEPÓSITO VEHICULAR

Los dueños de vehículo continúan con su queja generalizada contra el depósito vehicular municipal. Los conductores aducen que por una simple infracción la Policía de Tránsito ya les receta depósito, más el cobro de grúa y multa, algo que consideran injusto. Algunos manifestaban que conocen las leyes y que el traslado debe hacerse cuando no portan los papeles en regla o están mal estacionados, algo que Tránsito no está cumpliendo. Una de las afectadas dijo a 100% Noticias que Tránsito la detuvo en el sector de Metrocentro y que como no encontró sus papeles en el instante le trasladaron su moto al depósito. 100% Noticias.