22, Marzo, 2016 22, Marzo, 2016 10:16 a.m. 10:16 a.m.

EL AGUA COMO NEGOCIO

None

El agua, además de ser un recurso indispensable para la existencia humana, es también un recurso que es explotado como negocio, no solamente por las grandes industrias, sino por pequeños comerciantes que han logrado sortear sus carencias económicas. Si bien los expertos no cuestionan que se use el agua como medio de vida, si instan a la industria a que pague un precio real por el agua que extraen del manto acuífero para que el gobierno tenga recursos para realizar obras de infiltración y de retención del vital líquido. Mientras los pequeños, deben ejercer esta actividad con los procedimientos sanitarios para no atentar contra la salud de los consumidores. https://www.youtube.com/watch?v=uWTRr3UERs0