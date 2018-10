27, Marzo, 2016 27, Marzo, 2016 3:20 a.m. 3:20 a.m.

EXPLORADOR DE NATIONAL GEOGRAPHIC REALIZARÁ DOCUMENTAL DEL VOLCÁN MASAYA

Un equipo de National Geographic, encabezado por Sam Cossman, interesado en realizar un documental sobre el lago de lava en el Volcán Masaya, fue recibido por autoridades de nuestro país este sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Cossman afirmó en declaraciones a los medios que esta primera visita se extenderá por siete días y tiene un objetivo exploratorio. Posteriormente, en una segunda visita, llegará con más equipos y personal de la cadena National Geographic para la realización del documental, aseguró. El explorador de NatGeo agradeció a Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y al Gobierno Sandinista, por el apoyo brindado. Manifestó que remitió un email a la compañera Rosario, patentizando el interés de visitar Nicaragua con un equipo de NatGeo y que la respuesta fue positiva y muy amable de parte de las autoridades del Gobierno, que le garantizaron puertas abiertas para realizar la exploración al coloso nicaragüense. Gracias a ese apoyo vamos a poder dar a conocer las bellezas que tiene Nicaragua, agradecemos el apoyo que hemos tenido por parte de todos (del gobierno) y del Presidente, resaltó Cossman con la ayuda de un traductor. El especialista, quien fue recibido por el doctor Wilfried Strauch, asesor del INETER, manifestó igualmente su deseo de visitar el Volcán Momotombo. “Invitamos a Sam Cossman para ayudarnos en la investigación de lo que está pasando en el volcán Masaya, ustedes saben que hay un lago de lava que se ve ahora muy grande muy bonito, y Sam Cossman ha hecho trabajos similares en otros volcanes del mundo, él es una combinación de científico y de una persona que trabaja haciendo videos muy bonitos para publicaciones en revistas o en internet. Queremos ese video para entender qué está pasando en el volcán, porque nosotros no podemos bajar fácilmente, entonces él tal vez lo va a hacer, aún no lo decidimos pero con esto vamos a tener una visión mucho más clara de lo que está pasando y va a ser también un video extremadamente bonito para todo el mundo”, destacó Strauch al comentar el objetivo de la visita del explorador de NatGeo. Cossman manifestó que para NatGeo, es una gran oportunidad científica conocer lo que ocurre en el volcán Masaya y en otros volcanes del país. Afirmó que está recabando información sobre diversos volcanes de Centroamérica para determinar si existe alguna conexión o similitud en su comportamiento, por tanto lo que ocurre en nuestro volcanes es de mucho interés para NatGeo y por eso van a documentar la visita. El explorador norteamericano comentó que conoce que en el volcán Masaya se han formado tres lagos de lava en su interior y que este ha subido, lo que mantiene vigilantes a las autoridades. Cossman también señaló que Nicaragua se está constituyendo como un destino obligado a visitar y que sus volcanes están atrayendo muchos turistas, especialmente el de Masaya. He visto muchas fotos hermosas de Nicaragua, he escuchado muchas historias acerca de Nicaragua y que su gente es hospitalaria. Para mi será un gran honor trabajar con la comunidad científica de Nicaragua y con el gobierno, expresó Cossman tras su recibimiento. Dijo que dispondrá de buena tecnología y que su visita al volcán Masaya será una muy buena oportunidad para utilizarla. Algunos de estos equipos incluyen drones, equipos de realidad virtual, entre otros que son necesarios en lugares donde el hombre por razones de seguridad no puede llegar físicamente. Finalizó diciendo que quiere con sus vídeos ayudar a Nicaragua y a la comunidad científica a determinar lo que ocurre con el volcán Masaya. Cossman visita por primera vez a Nicaragua. 19 Digital