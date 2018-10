30, Marzo, 2016 30, Marzo, 2016 1:22 a.m. 1:22 a.m.

RATIFICAN CONDENA PARA DUEÑO DE PANGA QUE NAUFRAGÓ EN EL CARIBE

Adela Cardoza Bravo, jueza del Segundo Distrito Penal de Juicio de la Capital, ratificó la condena de 4 años por homicidio imprudente para Hilario Róger Blandón quien era el dueño y capitán de la panga que el pasado 23 de enero naufragó en el Caribe Nicaragüense, dejando 13 turistas costarricenses fallecidos. La jueza, señalo que "Hilario Róger Blandón actuó con desprecio a la vida de sus pasajeros porque sabiendo el riesgo que representaba navegar en condiciones no aptas (en ese momento) por las circunstancias climáticas decidió zarpar". Cardoza Bravo, añadió que hasta el momento no hay indicios de que Blandón, haya pagado alguna indemnización a los familiares de los 13 fallecidos. Además manifestó que al panguero le interesó más el beneficio económico que el riesgo a la integridad física de los tripulantes. Al referirse a la invocación de atenuantes a favor del sentenciado que hizo el abogado defensor en su escrito de apelación, la jueza Cardoza afirmó que no hay atenuante porque la declaración de culpabilidad no fue hecha en la primera comparecencia ante el juez de la causa. Fuente: El Nuevo Diario.