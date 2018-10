VIOLADORES USAN REDES SOCIALES PARA ATRAER A SUS VICTIMAS

Es por ello que Marla Reyes, experta en Marketing y redes sociales brinda algunas sugerencias a tener en cuenta para evitar caer en la trampa de los abusadores cibernéticos: No compartir información personal. No subir fotos privadas a la web. No publicar fotos de otros sin su permiso. No contactarse con desconocidos por Internet. No encontrarse en persona con gente que hayan conocido en la red y supervisión de los padres en hijos menores de edad que tengan cuentas en las redes. https://www.youtube.com/watch?v=vRh7fLi0Jv8

:Las redes sociales son comunidades online de personas con intereses o actividades en común, basta con registrarse gratuitamente, completar una ficha con datos personales y empezar a asociarse con otros usuarios. Sin embargo no todo lo que se ve y se comparte es cierto, hay quienes se esconden tras perfiles falsos para crear una conexión emocional, ganarse la confianza y cometer los delitos de abusar, explotar sexualmente o trata de personas, la niñez y adolescencia son quienes más vulnerables están ante este delito, es por ello que se debe promover el uso seguro y saludable de las nuevas tecnológicas de comunicación, valoró Alberto Sánchez Arguello, consultor en desarrollo organizacional en el programa 100% Entrevistas que se trasmite por 100% Noticias Arguello mencionó sobre la existencia de violadores que usan las redes sociales y crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas, a como fue el caso de Oniel Ramírez Borge el cual se hacía llamar Fátima Carolina Torres Vargas y Ashley Pérez en Facebook. Borge fue acusado por violación, violación agravada, tentativa de violación y robo con intimidación en perjuicio de cinco jóvenes en la ciudad de León. Y ayer ante los medios de comunicación, confesó que con engaños atrajo a cinco mujeres menores de edad.