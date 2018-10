NIÑA CONFIRMA QUE NICARAGÜENSE ASESINÓ A SU FAMILIA

10:38 a.m.

A través de una videoconferencia las autoridades nicaragüenses, colaboraron con las autoridades ticas en el proceso penal contra el nicaragüense Michael Adrián Salmerón Silva de 24 años, asesino confeso de una familia en la comunidad de Matapalo en Costa Rica.

José Antonio Fletes, Secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que la niña de iniciales N.B.D, que sobrevivió a la masacre relató textualmente lo siguiente: “Michael mató a mi mamá con un cuchillo, después a mi papito y luego a mis hermanitos”.

Este proceso que desarrollan las autoridades de Costa Rica, no está vinculado en absoluto al proceso de extradición que se lleva a cabo en Nicaragua.

“Costa Rica está llevando su proceso aparte, esto que realizamos el día de hoy las autoridades nicaragüenses, es un apoyo al proceso que llevan las autoridades ticas, porque en Nicaragua el proceso para Salmerón Silva no ha iniciado”, dijo Fletes.

Además, Fletes añadió que la corte aún no decide si lo extradita o no, “Falta que la CSJ falle sobre la solicitud de extradición y si la corte llegará a decidir que no se va a extraditar porque es nicaragüense, entonces se le va a procesar en Nicaragua y todo lo actuado por la vía penal en Costa Rica, tendría que ser enviado a Nicaragua para iniciar el proceso contra el acusado.

Por su parte, Donald Sosa Salgado quien es el defensor público asignado a Salmerón Silva, consideró que la declaración de la niña fue “inconsistente”.

El crimen fue cometido durante el mes de febrero, donde fallecieron el norteamericano Dirk Bounchamp, su esposa Yeimy Durán y tres de sus cinco hijos.

