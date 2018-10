PRESUNTO VIOLADOR ACUSADO DE ASESINATO EN LEÓN

1:27 a.m.

Familiares de una joven de 19 años de edad que fue asesinada en octubre de 2015, en el reparto William Fonseca de la ciudad de León, identificaron este miércoles a Oniel Ramírez Borge , acusado de violar a cinco jóvenes en León, como el responsable del crimen. Ramírez Borge está citado para audiencia inicial el 7 de abril a las 9:00 a.m., en el Juzgado Especializado en Violencia por el delito de violación, violación agravada, tentativa de violación y robo con intimidación en perjuicio de cinco mujeres de 16 a 20 años de edad, a quienes atrajo a través de cuentas falsas en Facebook y WhatsApp. De acuerdo con una fuente policial, Ramírez Borge fue interrogado ayer por la Policía: “Negó haber tenido involucramiento en el asesinato de Jessica Yahaira Betanco Díaz y expresó que en octubre del año pasado se encontraba en Matagalpa”. En tanto Oscar Benito Betanco Vargas, de 44 años, progenitor de Jessica Yahaira Betanco Díaz, acudió a la Dirección de Investigación y Auxilio Judicial de la Policía de León y solicitó a las autoridades policiales el esclarecimiento del crimen de su hija. Argumentó que encontró entre los amigos de Facebook de su difunta hija una de las cuentas falsas que usaba Ramírez Borge, denominada Fátima Carolina Torres. Betanco Vargas está convencido de que Ramírez Borge es el asesino de su hija. “Ella chateaba con él, yo recuerdo que en una ocasión ella me enseñó a su amiga sin saber que detrás de ella había un delincuente”, dijo el padre de la joven asesinada hace 5 meses. Hasta hoy no hay detenidos por ese asesinato. Izama de los Ángeles Betanco, hermana de Jessica Yahaira, recordó que el día de la vela de su hermana, Ramírez Borge llegó. “Andaba con una gorra para atrás, casco y chaqueta negra. Lo vi sospechoso porque actuaba como que se escondía de alguien”, afirmó, según nota de END.