31, Marzo, 2016 31, Marzo, 2016 10:51 a.m. 10:51 a.m.

EXCESO DE CADÁVERES OLVIDADOS EN MORGUE DE MEDICINA LEGAL

Sin descansar en paz permanecen varios cadáveres que abarrotan la morgue del Instituto de Medicina Legal. Ahí, las gavetas o neveras no dan abasto debido a que ya no caben los cuerpos que no son reclamados por sus familiares. Zacarías Duarte, director del IML asegura que dan un plazo de tres meses para que los cadáveres sea reconocidos, pero una vez vencido el tiempo, ellos deben sepultarlos, por que la capacidad que tiene el IML es para almacenar al menos 15 cuerpos. Y en ocasiones han llegado hasta 15 muertos en un mismo día. A este problema se le suma el incremento de valoraciones médicas. ''El IML cuenta con 124 peritos a nivel nacional para resolver todas las valoraciones que ingresan, tales como psicológicas, violencia intrafamiliar, investigación de homicidios, entre otros. Al año, según el director del Instituto, ejecutan más de 63 mil valoraciones, el 90% de ellas a sobrevivientes de violencia. https://www.youtube.com/watch?v=DabkcXhAdtE Stalin Andino/100% Noticias