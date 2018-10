01, Abril, 2016 01, Abril, 2016 2:07 a.m. 2:07 a.m.

NICARAGUA SERÁ SEDE DE LA REUNIÓN CONTINENTAL DE EMPRESARIOS EN 2017

En 2017 Nicaragua acogerá a unos 400 empresarios y funcionarios de gobierno de 22 países, que participarán en la reunión llamada "El Futuro Económico de las Américas (Business Future of the Americas), así lo anunció la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM). El Ingeniero Roberto Sansón, presidente de AmCham, dijo que Nicaragua fue escogida por la mayoría de las 22 AmCham´s del continente americano donde tuvo como principal competidor a AmCham de México. Para lograr ser la sede, AmCham demostró una extensa historia de trabajo, además la confianza y apoyo que otras cámaras tienen en ellos “Es una enorme oportunidad para Nicaragua de mejorar su imagen país y de demostrar al mundo lo que hemos avanzado en materia económica”, agregó Sansón. El presidente de AmCham, explicó que se espera la representación de al menos 20,000 empresas que hacen negocios con los Estados Unidos y Latinoamérica. “También habrá representación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que tiene más de 3 millones de socios en ese país. Es el evento empresarial más importante del continente americano, donde se reúnen las AmCham todos los años para debatir los temas importantes en los que se tiene que enfocar para el futuro económico de los países”, manifestó. AmCham Nicaragua recibió una carta enviada por el presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe (Aaccla) con sede en Washington, Thomas Kenna. “Mil felicitaciones por haberse ganado la sede para la reunión de Aaccla para el 2017. Digo ganado porque soy testigo de la dedicación y el arduo trabajo que vienen ejerciendo desde hace varios años; no han descansado en sus esfuerzos en llevar a los 22 países miembros de Aaccla a su bello país para promover y dar a conocer todo los que los nicas tienen para ofrecer”, enfatizó Kenna en el comunicado. El director ejecutivo de Aaccla, Reuben Smith-Vaughan, también mostró su satisfacción. "Quiero agradecer tanto a AmCham de México como a AmCham de Nicaragua por sus excelentes propuestas realizadas, así como su disposición a acoger la reunión de medio año de Aaccla en el 2017. Es un placer anunciar que el país elegido por la mayoría de las AmCham es la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua", apuntó. Por su parte, el doctor Yalí Molina, vicepresidente de Aaccla, expresó que el evento debe aprovecharse para reflejar lo que Nicaragua es: “Un pueblo cálido, amistoso y seguro”. Tomado de: El Nuevo Diario.