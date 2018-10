NIÑAS TEMEN IR A LOS BAÑOS EN ESCUELAS RURALES DEL PAÍS SEGÚN ESTUDIO

"En la escuela no me gusta ir al baño. Así que mejor me aguanto", dice resignada María.

"Indiferencia de los profesores"

Causa de deserción escolar

La escuela, bajo los árboles

Es un nombre falso, pero tiene 8 años y vive en una zona rural de Chinandega, al nordeste de Nicaragua, a unos 150 kilómetros de la capital. Cada día camina cinco kilómetros para llegar al sencillo centro escolar en el que comparte aula con una decena de niños. Se abre paso entre la espesa vegetación, la caña de azúcar que se transformará después en el licor más fino del país, el ron. Y cuenta, clavando en el interlocutor sus pequeños ojos negros y vivarachos, que reza para no cruzarse con nadie. Explica que al llegar a destino siente cierto refugio, la tranquilidad de un día más en el que nadie la asaltó por el camino. Allí se siente segura siempre y cuando no tenga que usar el servicio., dice, sin especificar a quién se refiere. Allí "el baño" no es un lugar que se merezca el nombre de servicio sanitario. No hay baldosas en el piso y azulejos relucientes en las paredes. Por no haber, no hay ni un pestillo que provea a las niñas de cierta intimidad dentro del rústico habitáculo., asegura a BBC Mundo Johana Chévez, asesora de género de Plan Internacional. "No siempre hay puerta, no siempre son higiénicos, a veces están cerca los de los niños y los de las niñas", explica. "Las encierran, les tiran piedras, llegan a espiarlas", cuenta.Con los estudiosPlan Internacional y la Universidad Centroamericana (UCA) trataron de poner cifras a la problemática. Fue una investigación amplia, llevada a cabo en 22 comunidades de 10 municipios en Boaco, La Libertad, Chinandega, Puerto Morazán, Malpaisillo, Río Blanco, Bilwi, Altagracia, y en los distritos IV y V de Managua.. "No vamos al baño porque los niños nos espían al poner un teléfono celular en un zapato para grabarlo y verlo todo", dice una de las niñas. La proporción es significativamente superior a los detectados por esta organización que defiende los derechos de los niños en la región, en Sudamérica y otras zonas del mundo. "En los dos estudios el resultado de Nicaragua es prácticamente el doble que en los otros países en el tema del miedo que tienen las niñas, de la inseguridad que sienten las niñas al trasladarse a sus centros de estudio y en el uso de los baños de las escuelas, porque piensan que en esos lugares es donde ocurre el acoso", dijo el director de Plan Internacional Nicaragua, Patricio Lara, al presentar los resultados. Chévez participó en los estudios y asegura que, aunque ya pasó más de un año de la medición, la situación no ha variado. "Es una constante en las escuelas", dice. Y asegura que todo eso ocurre. "No se involucran, no prestan atención a la violencia. Es algo totalmente ciego", remarca. "Es más, cuando se les pregunta dicen "no, aquí no pasa nada de eso"", reclama., se lamenta. "Además, los niños desde temprana edad sienten que pueden apropiarse del cuerpo de las mujeres", sentencia.Quizá por esa normalización de lo aberrante, María nunca se lo dijo a su madre. Tampoco le habla del miedo que siente a veces en el camino de regreso a casa. Al fin y al cabo, la inseguridad es una sensación frecuente para una niña de una comunidad como la suya., explica otra menor en el estudio. "Abren las cantinas, hay borrachos en las calles y hasta en nuestra casa hay riesgo de abuso". Las escuelas tampoco son ajenas a otro tipo de violencia, la ejercida por parte de los docentes. "Nos encontramos con golpes, burlas, agresiones físicas, acoso y el favoritismo de los maestros hacia los varones, y vimos que toda esa violencia es la razón del abandono escolar", señala Karla Hernández Roa, investigadora de la Universidad Centroamericana (UCA) y quien también participó en los estudios. "También hayque utilizan su poder en el aula para lograr sus favores, por ejemplo para chantajearlas y cobrarles por permitirles repetir un examen", señala. "Es". Plan Internacional y la UCA no son las únicas instituciones que han denunciado la situación. ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (ÚNETE) reportaron en 2014 que. Y más recientemente, en marzo del año pasado, el Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, de la Unesco, y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI, por sus siglas en inglés) denunció que "la violencia de género extendida en las escuelas y sus cercanías impone graves obstáculos al logro de la educación de calidad, integradora y equitativa". Según el Ministerio de Educación, en Nicaragua, el segundo país más pobre de América después de Haití, el 9% de los alumnos matriculados deserta del sistema escolar. En 2012 de 1,6 millones de inscritos, 144.000 dejaron la escuela.. BBC Mundo solicitó una entrevista al Ministerio de Educación para hablar de la cuestión pero hasta el momento de la publicación de este artículo no obtuvo respuesta., estaba condenado a ser el paradigma de las estadísticas sobre deserción escolar. A pesar de estar a apenas 34 kilómetros de la capital, allí no hay rastro de ciudad. Es más bien un secarral, hectáreas y hectáreas de aridez y polvo, el recuerdo reseco de un ingenio azucarero. Ya baldío, fue entregado a los desmovilizados de la contra y a exmiembros del ejército. Y allí ubicó el gobierno también a las familias afectadas por las graves inundaciones de 2009. Algunos más llegaron a casarse, y otros porque no tenían dónde caerse muertos. Ahora 3.000 de ellos viven en Cristo Rey, lo más parecido por estos lares a un barrio empobrecido de una gran ciudad, y otras 125 familias quedaron diseminadas, separadas unas de otras por kilómetros de campo arrasado. En esas condiciones, Evelyn Monges Martínez dice que le da miedo dejar a sus dos hijos, de 5 y 8 años, vayan solos a la escuela. "Hago de tripas corazón", reconoce, mientras da mantenimiento a las sillas de la escuela Pedro Arauz Palacios. La construyó la organización no gubernamental Semillas de Aprendizaje con ayuda de los vecinos, precisamente hacer frente a la alta tasa de deserción., cuenta Juan Nicunando, el líder de proyectos de la comunidad.. Es un centro sencillo, formado por dos aulas, un patio. Cuenta también con unos servicios dignos, con su puerta y su pestillo. Y Digna Castillo, quien a pesar de no pasar de los 30 tiene 4 hijos y 2 nietos, respira tranquila. "Ahora sé que mis hijas están seguras en la escuela", dice. Tomado de: BBC