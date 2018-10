01, Abril, 2016 01, Abril, 2016 11:06 a.m. 11:06 a.m.

NORTEAMERICANO SE ADUEÑA DE CASA EN GRANADA

Alquilaron su casa por un año y ahora su arrendatario el norteamericano Gregory Marzilli se rehusa a salir del inmueble por supuestas mejoras qye realizo por la suma de 53 mil dolares. Sin embargo, el propietario de la vivienda denuncio en 100% Noticias que el contrato de arrendamiento estipulaba que inquilino no puede realizar ninguna reparacion mayor, ni anexo o modificaciones en el inmueble sin autorizacion del arrendador. El representante de Marzilli, su abogado Marlon Blandon asegura el derecho le asiste a su cliente, a traves de la sentencia que emitio el tribunal de Granada a base de derecho legal de retencion de mejoras. A pesar que existia un proceso legal en el caso,los denunciantes aseguran que el norteamericano procedio a subarrendar el inmuebke a la agencia TICA BUS. Al respecto su abogado dijo no tener informacion. La vivienda se dio en alquiler en el 2013 por un año, hoy en el 2016 con mas de un año y medio sin pagar un cordoba por arrendamiento su inquilino no sale de la propiedad. https://www.youtube.com/watch?v=cJ99SvcWv_4