01, Abril, 2016 01, Abril, 2016 1:24 p.m. 1:24 p.m.

POBLADORES NO AGUANTAN HEDOR

Habitantes de los barrios Villa Israel y Villa Canadá no soportan el hedor de las aguas negras que son vertidas en el cauce 31 de diciembre. la alcaldía de Managua realiza en la zona una obra de ampliación del puente vehicular que conecta la pista el Mayoreo con el residencial Praderas del Doral y barrios Colindantes, no obstante aparentemente la empresa que ejecuta la obra decidió romper el tubo aéreo que transporta las aguas servidas debido a que este pasaba justo donde se ejecuta el proyecto. A diario son miles de litros cúbicos de agua putrefacta que se vierten sobre el cauce que cruza el corazón de ambos barrios. Los habitantes de la zona piden a la Alcaldía de Managua que desvíen o tapen el tubo aéreo por donde pasan las aguas residuales. Al lugar se hizo presente el concejal del PLC, Roger Reyes quien elevara la queja de los pobladores ante el Concejo Municipal. Intentamos conocer la versión de los ingenieros que llevan la obra pero no obtuvimos respuesta. https://www.youtube.com/watch?v=Tn7s5p_t8kM 100% Noticias