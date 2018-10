CONTINÚAN LAS FILAS PARA PAGAR EL STICKER DE RODAMIENTO

Lugares

100 córdobas es la multa por no pagar el sticker de rodamiento y la municipalidad no cobra más de tres años.

Documentos para estar en regla

250 mil es la cantidad de vehículos registrados en Managua.

“Del Paseo Xolotlán me remitieron al Zumen o a un distrito de la Alcaldía, pero preferí venir a pagar el sticker de rodamiento en el Depósito Vehicular de Managua, gracias a Dios ya salí de eso. Aquí hay chance para pagar, expresó Amalia Zapata, una propietaria de vehículo que hasta ayer llegó a cumplir con la obligación tributaria.y tampoco se informó de multas de parte de la Policía de Tránsito por esta causa. Zapata, quien labora para una institución estatal, dijo que la comuna debió dar prórroga para ese pago, debido a que hay casos en que los empleados reciben su salario en los primeros días de cada mes, como es su caso. “Acudí la mañana del viernes al centro comercial Las Américas y al Distrito V, pero los centros de pago del stiker estaban cerrados, por eso decidí venir al depósito de vehículos, ya se me quitó ese dolor de cabeza, pagué 50 córdobas porque manejo motocicleta”, expresó Domingo Valverde. Verónica Vargas, propietaria de un automóvil, dijo que como es costumbre de muchos nicaragüenses de dejar las cosas para última hora, ella pagó 100 córdobas por el stiker en el Depósito Vehicular.comentó la capitalina. Kevin Oporta contó que acudió a las oficinas centrales de la Alcaldía de Managua pero estaba lleno, por lo que decidió hacer su pago en el Depósito Vehicular, donde según dijo, lo atendieron con amabilidad. Manifestó que es necesario que los dueños de vehículos paguen en el tiempo establecido para evitar multas. No fue posible consultar a funcionarios del Depósito Vehicular en la capital para verificar sobre los resultados del pago del sticker hasta el día de ayer. “Al parecer no han comenzado a aplicar multas por el no pago de ese impuesto, si no el depósito estaría repleto de vehículos. Seguro que en los próximos días la Policía se pondrá severa en ese sentido”, expresó el motociclista Luis Laguna.Una funcionaria de la vocería de laaseguró que ayer se registraron largas filas de conductores pagando el stiker de rodamiento, debido a que el plazo venció el 31 de marzo.Agregó que los conductores pueden pagar en el Depósito Vehicular y en los distritos policiales y de la comuna. Dijo desconocer si la Policía comenzará a partir del lunes a aplicar multas a los conductores que no porten el sticker. Manuel Henríquez, un dueño de vehículo, afirmó que en enero pagó el impuesto de rodamiento y tiene sus demás documentos en regla.expresó.Legalidad. Además del pago del impuesto de rodamiento, los dueños de vehículos tienen que cumplir otra serie de requisitos para poder circular con tranquilidad y como manda la ley, por las calles y carreteras del país. Entre esos requisitos establecidos en la Ley 431 o Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, están el certificado de inspección mecánica y el de emisión de gases, cuyo valor es de C$610 entre los dos para un vehículo liviano. Además, deberá pagar la calcomanía de revisado, que tiene un valor de C$50.AdicionalmenteLos otros documentos que la Policía de Tránsito puede solicitar a cada conductor son: la licencia de conducir vigente, la tarjeta de circulación al día, el vehículo debe tener sus respectivas placas y el derecho de matrícula. La falta de cada uno de estos requisitos deja al dueño del automotor a expensas de una multa de tránsito y dependiendo de qué tipo de documento sea, la Policía puede decidir llevarse el carro al Depósito Vehicular, lo que representa un costo mayor para el propietario del auto, porque también tendrá que pagar el uso de grúa y un monto adicional por cada día que el automotor pase en el Depósito Vehicular. El Nuevo Diario