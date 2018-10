04, Abril, 2016 04, Abril, 2016 4:34 a.m. 4:34 a.m.

ARRESTAN A EX ESPOSO DE ANGÉLICA CHAMORRO, ALLANAN SU CASA Y SU PAPÁ INTERPONE RECURSO POR DETENCIÓN ILEGAL

Francisco Urcuyo, padre de Bosco Urcuyo, compareció la mañana de este lunes a los juzgados de Managua a fin de introducir un recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor de su hijo. Se conoció que también se introdujo otro recurso para la actual esposa de Bosco, María Alejandra Camacho, la cual teme por su seguridad. El padre del detenido alegó que Angélica Chamorro intentó suicidarse en al menos dos ocasiones mientras vivía con su hijo. Bosco Urcuyo, ex esposo de María Angélica Chamorro, se encuentra detenido desde el pasado sábado por la tarde y hoy lunes su vivienda que se ubica en Villa Lindora fue allanada por una patrulla policial. 100% Noticias supo que en el lugar se encontraban familiares y el embajador de Costa Rica en Managua, Javier Sancho, puesto que Urcuyo es costarricense y recientemente se casó con la también costarricense Alejandra Camacho. Bosco se encuentra detenido en las celdas del Chipote desde el pasado sábado. 100% Noticias contactó también a Francisco Urcuyo, quien expresó vía telefónica que su hijo Bosco no tiene nada que ver con la muerte de su ex esposa y alegó que Angélica Chamorro intentó suicidarse en varias ocasiones, un dictamen que hasta el momento se encuentra bajo investigación por autoridades competentes. ''Van a buscar un chico expiatorio, mi hijo no tuvo que ver en nada. Angélica Chamorro intentó suicidarse en varias ocasiones, que yo recuerde, fueron dos veces mientras vivía con mi hijo y pese a que estaba divorciado, la empleada siempre mantuvo contacto con él porque estaba pendiente de su hijo y de lo que pasaba en la casa. Él mismo se sorprendió cuando llegó a la casa y vio lo ocurrido, y dio aviso a la policía. Estoy guardándome cosas que aún no se han dicho en caso que las cosas se pongan más calientes'', comentó. La familia del detenido informó a la embajada de Costa Rica en Managua puesto que Bosco es costarricense así como su actual esposa, María Alejandra Camacho. La información fue confirmada por Denia Quiróz, suegra de Urcuyo. Según Quiróz, teme por la seguridad de su hija y dijo que desde el miércoles santo que se dio el primer interrogatorio a Urcuyo, la policía se quedó con su celular y no se lo han devuelto. Urcuyo asistió a la vela y sepelio de su ex esposa. Ambos procrearon a un niño quien el día de los hechos se encontraba en casa de un familiar. La entrevista exclusiva en los siguientes vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UqVDWHe00xA https://www.youtube.com/watch?v=0EbFof10Xd0 100% Noticias