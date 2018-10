RÍOS DE RESERVA LOS GUATUZOS SECOS POR DESVÍO DE RÍOS EN COSTA RICA

6:18 a.m.

Reducido a un charco, así quedó el río papaturro que es uno de los 13 ríos de la reserva los Guatuzos de Nicaragua, que nacen en la cordillera volcánica del norte de Costa Rica.

En Papaturro se pueden aun observar árboles frondosos, aquí el problema no es de despale, si no que la desaparición de una reserva llamada las camelias en Costa Rica. De la laguna las camelias se alimentaba el río papaturro que hoy no es navegable. Sus habitantes tienen que abordar la embarcación hasta la bocana y arrastran el bote hasta sacarlo por el lago cocibolca.

" Nosotros tenemos bastante área arborizada, conservada, pero no nos esta llegando el agua producto del dragado de ríos que hacen en la naciente (Costa Rica) y la captación de agua que hacen las arroceras y cría de otro tipo de ganado que hacen en la parte media de la cuenca y desde el mes de marzo ya no tenemos agua en la zona" denunció Aillen Mejía pobladora de la comunidad de Papaturro, Nicaragua.

Uno de los diputados ticos que ha elevado su voz en el parlamento por la situación ambiental en esa cuenca compartida con Nicaragua, es Edgardo Araya, del Frente Amplio, quien dijo en 100% Entrevistas que las autoridades costarricenses no han hecho nada, no hicieron nada tras la desaparición de la laguna Las Camelias.

Araya considera que ante esta emergencia ambiental en esa cuenca compartida entre Nicaragua y Costa Rica, ambos gobierno deberían de ver soluciones en conjunto, ya que las comunidades fronterizas ya hicieron lo suyo advertir, denunciar y elevar su voz.

"Si Costa Rica no reacciona, esto podría parar a la Corte internacional de justicia", advirtió Araya en alusión a que Nicaragua puede promover un juicio por el daño ambiental y sequía de ríos en la cuenca del río san juan.

"Otro problema que tenemos es la alta sedimentación que se da en la desembocadura del río que es el lago cocibolca, hay un muro de arena, tiene de ancho unos 5 kilómetros sobre la playa y de largo pueden ser 40 a 50 metros, no pueden entrar y salir grandes embarcaciones para nosotros desplazarnos a san carlos río san juan, necesitamos hacer un trabajo mecánico para navegar, aseguró Aillen Mejía pobladora de papaturro", Nicaragua.

A esta sedimentación se le suma la alta contaminación a ríos ticos y nicaraguenses que provoca el uso de agro tóxicos. "Costa Rica es el país que más agro tóxicos usa en el mundo" dijo Araya, quien aseguró que el avance de las piñeras impacta con una afectación "tremenda".

100% Noticias

https://www.youtube.com/watch?v=aG_Usk9sjSw