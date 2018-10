NO ACERCARSE AL VOLCAN TELICA

"El volcán Telica presenta alta actividad micro sísmica (...) ayer me decían los compañeros de Chinandega, los compañeros del Ineter, la preocupación porque llega mucha gente y se acerca demasiado al cráter del volcán y las posibilidades de que ocurran explosiones con gases y cenizas son muy altas. Siempre se recomienda no acercarse y tenemos que vigilar para que no nos acerquemos mucho. Vamos a poner rótulos, pero la responsabilidad de cada uno tiene que llamarnos a cumplir con estas indicaciones del Ineter que no hacen sino buscar cómo proteger nuestras vidas", expresó Rosario a través de los medios del Poder de las Familias y Comunidades.