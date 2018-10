04, Abril, 2016 04, Abril, 2016 10:59 a.m. 10:59 a.m.

TARIFA DE LUZ TENDRÁ QUE BAJAR EN ABRIL

Para este mes de Abril, la tarifa de luz eléctrica debería experimentar una baja de acuerdo a lo estipulado a inicios de este año entre las generadoras de energía y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), pero las partes aún no se han reunido. Mientras se dan las negociaciones, las organizaciones de defensa al consumidor esperan una reducción del 12% en la energía. Juan Carlos López, del Centro Jurídico de Defensa del Consumidor, la disminución no puede ser menos del 12% “La expectativa se crea a que el costo del valor del kilowatt pueda tener una disminución no menos del 12%, esta reducción tarifaria deberían andar hasta posiblemente fin de año”, expresó. Por su parte, para Marvin Pomares del Instituto de Defensa de los Consumidores la baja en la tarifa eléctrica no se siente porque la mayor parte de los ciudadanos están siendo subsidiados “Para que los consumidores sintamos esta rebaja, estas industrias deberían reducir el costo a algunos productos de la canasta básica”, dijo.\ https://www.youtube.com/watch?v=cgNnBJnoJ74 100% Noticias