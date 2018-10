04, Abril, 2016 04, Abril, 2016 2:17 p.m. 2:17 p.m.

LIBERAN A BOSCO URCUYO EX ESPOSO DE ANGÉLICA CHAMORRO

La noche de este lunes liberaron a Bosco Urcuyo, ex esposo de Angelica Chamorro, quien estuvo detenido desde la 5 de tarde del sabado en El Chipote. Urcuyo estuvo detenido desde el pasado sabado en las celdas de Auxilio judicial, del chipote. Su padre Francisco Urcuyo, interpuso un recurso de habeas corpus más temprano ya que consideraba ilegal de detención de su hijo. En horas del medio día de este lunes la policía nacional allanó la vivienda de Urcuyo en Villa Lindora, al lugar se hizo presente el consul de Costa Rica en Managua, ante el llamado que les hizo la familia pues Urcuyo es costarricense. Más temprano el padre de Urcuyo, declaró a 100% Noticias que el pensaba que María Angélica Chamorro se había suicidado, por dos intentos de suicidio cuando vivía con su hijo. Francisco Urcuyo dijo que no podian buscar a un asesino donde no hay asesinato. De este caso han surgido tres versiones de la policía nacional. El día de los hechos el comisionado Sergio Gutiérrez de la jefatura policial en managua, informó que el cuerpo tenía signos de violencia y presentaba moretones. Luego el viernes santo, el sub director de la policía nacional Comisionado general Francisco Díaz aseguró que todo hacia indicar que estabamos frente a un suicidio y no homicidio; Días después la Directora de la policía nacional Aminta Granera se mostró más cautelosa al mencionar que continuaban las investigaciones. https://www.youtube.com/watch?v=lC-xwoUD9tA