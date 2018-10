05, Abril, 2016 05, Abril, 2016 2:24 a.m. 2:24 a.m.

POLICÍA CONTINÚA CON PLAN NICARAGUA MEJOR

None

La Policía Nacional (P.N) continúa con su Plan Nicaragua Mejor, así lo informó el Jefe de Seguridad de Tránsito, Comisionado General Roberto González Kraudy, quien reporta un total de 805 multas aplicadas a conductores irresponsables. Según el reporte de la P.N, las principales causas de las multas son por Invasión de carril, desantender las señales de tránsito, giros indebidos y zigzag, no usar casco, no usar cinturón de seguridad y hablar por celular. El Comisionado Kraudy, dijo que la Policía continúa preocupada por la cantidad de conductores en estado de embriaguez, ya que de los 80 traslados hacia las estaciones policiales, 40 fueron por esa causa y una por tener aliento alcohólico. Además de 30 traslados por conducir sin licencia y 6 por conducir sin documentos. El jefe de Seguridad de Tránsito, reitero a los conductores a que respeten la ley para evitar más tragedias en las diferentes carreteras del país, e hizo el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol y en caso de tomar, siempre tener previsto un conductor sobrio designado; fundamental también es respetar los límites de velocidad, el uso del casco y cinturón de seguridad, no andar con exceso de pasajeros, la revisión del estado mecánico del vehículo, y en el caso de los peatones, siempre ser responsables al momento de movilizarse sobre las vías. Fuente: El 19 Digital.