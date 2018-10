05, Abril, 2016 05, Abril, 2016 7:23 a.m. 7:23 a.m.

POLICÍA NACIONAL HABRÍA CONCLUIDO QUE MARÍA ANGÉLICA CHAMORRO SE SUICIDÓ, VIUDO ACEPTA ESA CONCLUSIÓN

El viudo de María Angélica Chamorro, Erick Arbizú cree que su difunta esposa se suicidó. En entrevista exclusiva a 100% Noticias, Arbizú dijo que terminó creyendo en la versión de Francisco Urcuyo, ex suegro de Chamorro que aseguró a 100% Noticias que la joven se trató de matar en dos ocasiones mientras vivía con su hijo Bosco Urcuyo. ''No creo que haya sido asesinada. Estoy en shock, no he podido pasar el duelo. Creo que debería tratarse el tema de manera profesional'', dijo Arbizú al referirse sobre las posibles causas de la muerte de Angélica Chamorro. El guatemalteco reveló que el noviazgo y matrimonio civil entre él y Chamorro se dio en menos de 42 días y tenían previsto efectuar la recepción en Guacalito de la Isla, la cual se canceló por motivos que no quiso dar a conocer. El viudo de Chamorro manifestó que su relación con la difunta era magnífica y no tenían ningún tipo de problemas. Un día después de la muerte de Chamorro, de forma preliminar, el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz manifestó que de acuerdo al avance de las investigaciones, todo hacía indicar que Chamorro se habría suicidado por que no presentaba señales ni signos de violencia en su cuerpo. En las próximas horas la Policía Nacional estaría brindando conferencia de prensa sobre el caso, según el viudo de Chamorro quien aseguró que aceptará la conclusión policial sea cual sea. 100% Noticias