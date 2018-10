MUERTE DE DINA CARRIÓN ANTE CIDH EN WASHINGTON

6:41 a.m.

None

La familia de Dina Carrión se encuentra en Washington, para asistir al 157 periodo de sesiones de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que será este 7 de abril, para abordar los Derechos humanos y seguridad ciudadana en Nicaragua y situación general de los derechos humanos en el país.

La familia Carrión aprovechará para presentar un nuevo escrito donde expondrán la retardación de justicia. Este 3 de abril se conmemoró 6 años de la muerte de Dina Carrión y desde esa fecha su familia ha tenido escasos momentos contacto con el hijo de la difunta que está en manos de Juan Carlos Siles, viudo de Carrión y acusado por parricidio.

En los años de cobertura del caso por parte de 100% Noticias, hemos buscado al señor Siles. El se presentó al canal, contó su versión fuera de cámaras pero se reservo el derecho de no responder a traves de los medios de comunicación a la familia de su ex esposa la difunta Dina Carrión. Los abogados del señor Siles han sostenido que se trató de un suicidio y no de asesinato.

https://www.youtube.com/watch?v=ZikSBM7NaJo 100% Noticias