JUBILADOS YA NO SERÁN ATENDIDOS EN SALUD INTEGRAL

Inconformes se mostraron los pensionados que se atienden en el Hospital Salud Integral, ya que fueron notificados que a partir del primero de mayo su atención médica será en otros hospitales, por decisión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Los jubilados, ahora asistirán a los hospitales del grupo SERMESA, que incluyen al Hospital Cruz Azul, Central Managua y en León Hospital La Fraternidad. Señores y señoras de la tercera edad que se encontraban en el Hospital Salud Integral porque les tocaba cita, se mostraron sorprendidos al ver el rótulo de que ahora serían atendidos en otras unidades médicas. “Quieren cancelarnos aquí y mandarnos a otro lugar que no sabemos dónde es, ahí están unos rótulos que dicen que nos van a cambiar de local y eso es un trastorno”, dijo una de las jubiladas. Otros referían que tenían derecho porque habían hecho sus cotizaciones completas “Aquí nos atienden muy bien y no sé para donde nos van a enviar y tenemos derecho, hemos pagado toda la vida nuestras prestaciones”. 100% Noticias busco la versión del Hospital Salud Integral pero no estaban disponibles. También se llamó al INSS para precisar por qué el cambio de clínica médica previsional pero no dieron respuesta. https://www.youtube.com/watch?v=wmpHXGFWrCM 100% Noticias.