06, Abril, 2016 06, Abril, 2016 8:05 a.m. 8:05 a.m.

COSEP DESCARTA SUSPENSIÓN DE TRANSPORTE A OMETEPE

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), descartó cualquier tipo de alarma ante una posible suspensión del transporte acuático en la isla de Ometepe por el impacto de la sequía en el Lago Cocibolca. Aguerri, reconoce que las afectaciones en el lago son reales, pero dijo que la operatividad no ha sido afectada, “Queremos dejar claro que si hay una situación que enfrentar, pero que esto no está afectando la operatividad y que los turistas que tienen reservas no sientan que hay algún riesgo en cuanto a visitar estos espacios”. El presidente del COSEP, mostró unas fotografías que le enviaron empresarios del transporte acuático en Ometepe, donde se puede observar la normalidad con que transitan los barcos y los ferrys. “Lo que queremos dejar claro es que existe el problema, pero se está trabajando de tal forma que lo que se busca es que no se afecte lo que hoy es una actividad importante en Ometepe como es la promoción del turismo”, dijo Aguerri. https://www.youtube.com/watch?v=-gCdcKV8WCc 100% Noticias