06, Abril, 2016 06, Abril, 2016 11:15 a.m. 11:15 a.m.

CST DENUNCIA DESPIDO DE 100 TRABAJADORES

None

Sindicalistas de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), amenazaron con salir a las calles por supuestos despidos arbitrarios de al menos 100 trabajadores de diferentes empresas e instituciones como la Empresa Nicaraguense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). Los sindicalistas exigen una mesa de diálogo con el Ministerio del Trabajo (MITRAB) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que según ellos les están negando acceder a las negociaciones del convenio colectivo, entre otros aspectos. Roberto Gonzales, Representante de la CST, dijo que han buscado la manera de acercarse al MITRAB, pero no ha sido posible “Hemos buscado la manera de acercarnos y comunicarnos con nuestra ministra del trabajo y no ha sido posible, sin embargo los empresarios si han tenido puertas abiertas ante el MITRAB y eso nos preocupa”. Gonzales, también comentó que a la CST le preocupa las violaciones al convenio colectivo “Hemos venido siendo una fuerza importante para contribuir a la paz social y a la estabilidad del país, no se construye negándole derechos a los trabajadores, certificaciones, despidiendo a los dirigentes sindicales a los trabajadores, violentando las clausulas del convenio colectivo”. Por su parte, Pedro Ortega, quien es dirigente sindical de Zonas Francas expresó que si es posible volverán al sindicalismo de calle “Lo que nos va a quedar es una nota sobre esta situación que está sufriendo el movimiento sindical, porque si no vamos a salir a las calles, al sindicalismo de calle”. 100% Noticias, se comunicó con la vocera de ENACAL para conocer sus argumentos, porque según la CST la mayoría de los despedidos son de dicha institución. 100% Noticias.