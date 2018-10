07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 8:25 a.m. 8:25 a.m.

HALLESLEVENS: GADEA NO ACEPTÓ POR LA EDAD

El Vicepresidente de la República, Omar Halleslevens, aseguró que el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, no aceptó la candidatura presidencial por su edad y no por desconfianza en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Halleslevens, dijo que Gadea fue consecuente con su situación “Si ha tomado esa decisión, es el principal convencido de que su edad y su situación no están para esos trotes”. El vicepresidente, también dijo que Nicaragua es un país libre y si hay condiciones “Si las hay, pero todo lo politizamos, condiciones hay, este es un país libre, democrático, todo mundo se moviliza”, expresó. 100% Noticias