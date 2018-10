07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 3:57 p.m. 3:57 p.m.

DAÑO SOLAR Y SU IMPACTO EN LA PIEL

En el programa Ellas Lo Dicen estuvo de invitada a la doctora Erendira Rizo Zeledon -dermatòloga, quien nos hablo del daño que puede causar el sol a nuestra piel si estamos expuestos por muchas horas a èl. "La radiaciòn ultravioleta ahora cae màs perpendicular",sla doctora Rizo Tambien destacò que se debe educar a los niños, segùn ùltimos estudios el 80% del daño solar lo vamos a tener antes de los 20 años , y los niños a través de las actividades que realiza de ocio de jugar en el patio , colegio , van haciendo la radiaciòn acumulativa. El càncer de piel se puede prevenir y puede matar si esta no se previene a tiempo. Las recomendaciones que señala la doctora es : siempre ponerse bloqueador adecuado a su piel y que no nos dejemos engañar con aquellos que no perjudique su piel, tambièn portar anteojos para evitar que el sol pueda ocasionar daños en la retina del ojo . sombrilla o sombrero, evitar estar expuesta màs de una hora al sol, sino entre 10 a 15 minutos. Las càmaras de bronceados son un veneno a tu piel que dañan tus cèlulas de tu cuerpo. Màs detalles de este tema en este video: https://www.youtube.com/watch?v=XRQVzcNCQZg