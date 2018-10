08, Abril, 2016 08, Abril, 2016 1:34 a.m. 1:34 a.m.

NUEVO CÓDIGO DE LA FAMILIA AGILIZA TRÁMITES

En su primer año de entrada en vigencia del Código de la Familia, los Juzgados de Familia de Managua, recibieron 8,911 causas, de las cuales 6,927 han sido finalizadas. Según el juez Séptimo de Distrito de Familia, Luis Miguel Benavides, el instrumento judicial ha permitido que el 80% de los casos se resuelvan en la conciliación o audiencia inicial en un plazo de 35 días, un plazo mucho menor a lo estipulado que es de 15o días. Benavides, considera que el nuevo código recoge las aspiraciones de la familia de hoy y que lo provechoso del nuevo código es que se estableció un solo tipo de proceso para todos los casos, los que deben abordarse en dos audiencias, esto quiere decir que ya no hay un proceso especial de divorcio y uno para alimentos, todos llevan el mismo tiempo. Las causas que más se atienden en los juzgados de familia son, el cumplimiento de deberes alimentarios, los divorcios unilaterales, la investigación de paternidad y el cuido y la crianza. Según el judicial Benavides, hasta el momento no se han recibido una causa en contra de la madre. "Creo que esa es parte de la cultura machista porque incluso en los divorcios cuando es el hombre quien lo solicita y tiene a los hijos, no solicita a su expareja nada sobre los alimentos, pero nosotros lo detallamos", dijo. A raíz de la puesta en marcha del Código también se ha incrementado el divorcio por mutuo consentimiento, que estaba establecido en el Código Civil, pero como era un proceso dilatado nadie lo utilizaba. Antes que entrara en vigencia esta norma, los procedimientos podían tardar hasta un año. Fuente: El Nuevo Diario.