08, Abril, 2016

GASOLINAS BAJARÁN DE PRECIO

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE), proyecta que este fin de semana, las gasolinas bajarán de precio, luego de cinco semanas de incrementos continuos. Para este domingo, se prevé que la Gasolina Regular baje 0.71 córdobas por litro y la Gasolina Súper tenga una baja de 0,85 centavos de córdoba por litro, en tanto el Diésel, incrementará 0.06 centavos de córdoba. El INE señala que en las últimas cinco semanas de incrementos continuos, la gasolina regular subió 14.25 por ciento, al pasar de C$ 21.41 córdobas (0.75 dólares) a finales de febrero a C$ 24.46 córdobas (0.86 dólares) actualmente. La gasolina súper pasó de C$ 22.44 córdobas (0.79 dólares) por litro a C$ 25.62 córdobas (0.90 dólares) en Managua para un alza del 14.17 por ciento. Fuente: La Primerísima.