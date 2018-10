12, Abril, 2016 12, Abril, 2016 7:53 a.m. 7:53 a.m.

NICARAGUA ES JUZGADA EN AUSENCIA POR TRIBUNAL DEL AGUA

El Estado de Nicaragua fue juzgado en ausencia por el Tribunal Latinoamericano del agua, quien condenó al país, por la ley del Gran Canal Interoceánico y recomendó una moratoria general para la construcción del mega proyecto. Víctor Campos, Director del Centro Humbolt, leyó parte del escrito que dice: “El veredicto del tribunal, condena al estado de Nicaragua por adoptar la ley del régimen jurídico del gran canal interoceánico y la creación de la autoridad, la ley 800, ley especial para el desarrollo de infraestructura y la ley 840 por conceder privilegios al concesionario en detrimento de todos los derechos de los nicaragüenses”. Para Gabriela Ruiz, de la organización Popol Na, este veredicto es un soporte importante para poder demostrar lo que las organizaciones han realizado y que el gobierno no ha querido dialogar con los movimientos sociales. Por su parte, el ambientalista Kamilo Lara, dice que el tribunal resolvió sin objetividad porque solo se basó en la documentación del grupo Cocibolca y criticó que el tribunal no es coherente con sus decisiones, ya que el Foro Nacional de Reciclaje acudió a ellos en el caso de las afectaciones de la trocha tica al Río San Juan y los jueces no admitieron la demanda. Cabe destacar que el Tribunal Latinoamericano del agua es una instancia no vinculante y sus resoluciones no tienen ninguna vinculación legal ni obliga al estado a cumplir las resoluciones. https://www.youtube.com/watch?v=Jp5UAK5IOEw 100% Noticias.