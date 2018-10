13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 2:05 a.m. 2:05 a.m.

TRÁNSITO HA IMPUESTO 8,000 MULTAS EN LO QUE VA DEL 2016

None

La Policía Nacional, informó ayer en conferencia de prensa que cada 22 minutos un conductor es multado por infringir las leyes de tráfico. El dato se desprende de más 8,000 multas que aplicó la Dirección de Tránsito Nacional (DTN) en los primeros 102 días del presente año en las carreteras del país. Las declaraciones las dio el jefe de la DTN, comisionado general Roberto González Kraudy, en conferencia de prensa, pero no detalló si la cantidad de multas es similar o si muestra diferencias respecto a las del mismo período de 2015. González Kraudy recomendó "evitar conducir bajo los efectos del alcohol y tener previsto un conductor designado, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito". Los cobros por multas relacionadas a las infracciones de tránsito han representado para el Estado un ingreso importante que ha ido en crecimiento en los últimos años. En 2014 el Gobierno recaudó C$67.9 millones, cifra que ascendió a C$112.1 millones en 2015. Según el proyecto de Presupuesto General de la República de 2016, la meta es recaudar C$227.93 millones. Las autoridades policiales suspendieron 124 licencias de conducir a motociclistas en los dos primeros meses del año. El jefe policial insistió ayer en que se deben "evitar exceso de pasajeros, revisar el estado técnico mecánico de los vehículos", y a los motociclistas los instó a "usar el casco de seguridad". Al menos 670 personas murieron en las carreteras del país el año pasado, dos menos que las registradas en 2014, cuando fallecieron 672, según datos de la Policía Nacional de Tránsito. Según los distribuidores de vehículos, cada año la venta de autos crece entre seis y siete por ciento. En el país existen 609,000 automotores y 230,000 motocicletas, el parque vehicular crece en un 11 por ciento cada año, según el comisionado general González. Información oficial indica que en su mayoría las multas se imponen por invasión de carril, giros indebidos, desatención a las señales de tránsito y no guardar la distancia. En 2014 se aprobó en la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de Tránsito, que crea nuevas infracciones, las reclasifica según su peligrosidad e incidencia en la accidentalidad y establece nuevos aranceles. El Nuevo Diario.