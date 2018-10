17, Abril, 2016 17, Abril, 2016 3:11 a.m. 3:11 a.m.

SI COLOMBIA NO ACATA FALLO NICARAGUA PUEDE SOLICITAR A LA ONU TOME MEDIDAS

El juez vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Abdulqawi Ahmed Yusuf, cuestionado la posibilidad de que Colombia no respete el fallo de la CIJ y dijo que “el caso seguirá y la corte tomará su decisión. Por otro lado recordó que si un Estado no aplica una de sus decisiones, el otro Estado perjudicado puede pedirle al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas. El juez Ahmed Yusuf reconoció que Colombia puede abandonar el Pacto de Bogotá, aunque también dijo que este país tendría la posibilidad de volver a la CIJ si lo considerase necesario, amparándose en otros tratados multilaterales, como ocurrió con Estados Unidos, cuando no aceptó en 1986 un fallo en su contra relacionado con su apoyo a los grupos paramilitares de la Contra nicaragüense. Ahmed Yusuf lamentó que Colombia no trajera a la CIJ uno de los razonamientos que usó en sus negociaciones con Nicaragua.Según el juez, en ellos Bogotá dijo a Managua que quería preservar algunos derechos tradicionales de los pescadores de varias islas colombianas que están en las inmediaciones de las aguas en disputa, así como proteger el medioambiente del área.