20, Abril, 2016 20, Abril, 2016 2:02 a.m. 2:02 a.m.

BUSCAN A JOVEN DESAPARECIDA DESDE HACE 12 DÍAS EN ESTELÍ

1 DE 2 2 DE 2

Desesperados se encuentran familiares y amigos de Xiomara Athenas Cruz, de 22 años, al no saber nada de ella desde hace 12 días y temen que se encuentre retenida en otro país en contra de su voluntad. Jackeling Cruz dijo que la última vez que la miró fue cuando le solicitó que la acompañara hasta la Plaza Parque, ubicada contiguo a la biblioteca pública de la ciudad de Estelí. La joven desaparecida habría señalado que deseaba platicar en ese sitio con Rodolfo García, alias “El Popo”. No obstante García señaló ante periodistas que ese día solo vio de largo a Xiomara Athenas, en el momento que iba en la parte delantera de un taxi. Agregó que solo le indicó en voz alta que la iba a esperar ahí, pero la joven no llegó al sitio durante los siguientes 30 minutos que él la estuvo esperando. El jefe de la Policía en Estelí, comisionado mayor Alejandro Ruiz, aseguró que ya circularon la información de la muchacha junto a su foto a fin de que si alguien conoce su paradero informe de inmediato a las autoridades competentes. Supuestamente ya revisaron los sistemas de salida y entrada del país que lleva la Dirección de Migración y Extranjería y no hay indicios de que Xiomara Athenas Cruz haya salido de territorio nicaragüense. Sin embargo, las autoridades no descartan que haya salido del país a través de puntos ciegos. Jackeling Cruz refirió que Xiomara Athenas nunca se había desaparecido por tantos días y sin dar señales de vida. Siempre decía a dónde iba, cuándo regresaba y estaba pendiente de su familia. Por las redes sociales también se ha ventilado que la joven habría sido presentada por su exnovio, que reside en Estelí, a un hombre de otro país y que este podría tenerla retenida por la fuerza en alguna ciudad alejada de la capital nicaragüense y de Estelí. Xiomara Athenas no tiene hijos y sus familiares y amigos desconocen si tenía alguna relación sentimental, informa El Nuevo Diario.