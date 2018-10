21, Abril, 2016 21, Abril, 2016 10:12 a.m. 10:12 a.m.

HASSAN FIRMA ALIANZA CON EL PLI

Pese a la litis que enfrenta el Partido Acción Ciudadana, Moisés Hassan firmo la Alianza con la Coalición Nacional por la democracia a nombre del PAC. No obstante hay quienes señalan que Hassan no puede hacer uso de los sellos y emblemas del partido mientras no se defina quién tiene la representación legal del partido. Moisés Hassan firmo esta mañana el documento que adhiere al PAC a la coalición Nacional por la Democracia encabezada por el PLI y que es conformada por 8 agrupaciones políticas. La otra facción del PAC que reclama la representación legal de este partido notifico a la coalición que Hassan no podía firmar alianzas en nombre del PAC. El PAC, es el octavo micropartido que se adhiere a la coalición que lidera el PLI https://www.youtube.com/watch?v=2siXyyvKSqs 100% NOTICIAS