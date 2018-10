27, Abril, 2016 27, Abril, 2016 1:57 a.m. 1:57 a.m.

JOVEN SOBREVIVE DE MILAGRO TRAS SER APUÑALADA POR SU NOVIO

Alba Nubia Mora Jarquín, de 21 años, decidió terminar su noviazgo con Óscar Antonio López, pese a que este le prometió amarla siempre, no aceptó la postura de la joven y le dio seis estocadas. El noviazgo concluyó hace dos semanas. La pareja cumpliría en junio su primer año de relación. “Yo escuché que gritaban y pedían auxilio, y me fui a asomar. Mi susto fue cuando miré a la Alba ensangrentada en el suelo y él (López) la quedaba viendo. Yo le grité: ‘¿Qué hiciste? Sos un cobarde, eso no se hace', y todavía me ayudó a levantarla y me la traje para su casa”, dijo Rosa Rojas Brenes, quien puso en juego su propia vida al encarar al hombre, que tenía un cuchillo en sus manos. La joven sufrió tres heridas en el abdomen, dos en el brazo y una en la yugular. “Ellos cortaron porque él (López) era muy celoso, la acosaba, la llamaba, la controlaba y todo empezó cuando ella decidió volver a estudiar y además buscó un trabajo. Como era muy celoso, yo le aconsejé que lo dejara, pero jamás nos imaginamos que fuera a hacer eso tan grave, si allá ( a la casa) llegó a pedir permiso para hacer la visita”, expresó, por su parte, Alba Rosa Jarquín, madre de la víctima. Óscar Antonio López, alias "El Malo", está detenido en el Distrito I de Policía acusado del delito de femicidio frustrado, informa END.