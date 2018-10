27, Abril, 2016 27, Abril, 2016 12:06 p.m. 12:06 p.m.

DENUNCIAN CONTRABANDO DE HUEVOS

None

La Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (ANAPA), denuncio el supuesto contrabando de huevos provenientes de honduras, además señalan la falsificación de los sellos de las granjas nacionales. En los mercados capitalinos la cajilla de huevo se oferta en 50 córdobas. Así de barato se oferta la cajilla de huevo en los mercados capitalinos, en menos de dos meses la cajilla de huevo paso de 110 a 50 córdobas, la caída de los precios de este alimento no se debe a una súper producción de huevo sino al contrabando según ANAPA. No obstante los comerciantes avícolas, niegan los señalamientos de los productores. Los productores han denunciado ante el MIFIC, la supuesta falsificación de sus sellos. En los mercados pueden observarse miles de huevos con la marca de granjas nacionales. Según ANAPA, las grandes cantidades de huevo que se ofertan en los mercados no se corresponden con las 60 mil cajillas de huevo que se producen a diario en el país. https://www.youtube.com/watch?v=WwEN9Cp-Sb4 100% Noticias