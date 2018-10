30, Abril, 2016 30, Abril, 2016 8:14 a.m. 8:14 a.m.

DENUNCIAN A TOMA TIERRAS EN CHINANDEGA

None

Sangre podría correr en La Pimienta., comunidad de Chinandega, es la advertencia que hace la familia Aguilera, quienes aseguran que tomarán justicia con sus propias manos para sacar a un grupo de personas que tienen tomadas sus propiedades desde hace 8 meses. Según Mario Aguilera dueño de la propiedad, ya buscaron ayuda con la policía y el poder judicial, pero no les resolvieron nada. Los quejosos se presentaron a 100%Noticias para denunciar el caso y mostraron las escrituras que los acredita como los dueños de la propiedad que está valorada en más de un millón de dólares. ''No entiendo porqué la policía les dice a la gente que se quede. No hemos recibido respuestas de la jueza y no hay resolución y que el gobierno les dijo que eran propiedad del estado y les dio lugar de meterse ahí.'', señaló Aguilera. La CPDH conoció del caso y aseguran que la policía se ha hecho la desentendida al no actuar con firmeza. ''La policía no hace lo que está obligada a realizar'', dijo el abogado de la CDPH, Pablo Cuevas. La preocupación de la CPDH es que según ellos ya son muchas las denuncias que reciben sobre caso similares, de grupos de personas que se toman propiedades. Sostienen, que al mes reciben hasta cuatro denuncias. 100% Noticias