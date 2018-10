LA NIÑA PROVOCARÍA INUNDACIONES EN ALGUNAS ZONAS DE NICARAGUA

Dado las altas probabilidades del establecimiento del fenómeno de La Niña a finales de mayo del 2016, luego de 2 años de sequía por el fenómeno del Niño, el geólogo Dionisio Rodríguez no duda en asegurar que este año habrán inundaciones en ciertas zonas de Nicaragua. Para la capital, Rodríguez recordó que los puntos críticos siguen siendo los mismos, por ello hizo un llamado a alejarse de cauces o sitios que siempre se caracterizan por inundarse en cada invierno. Te interesa: AGUACERO Y FUERTES VIENTOS AFECTAN A DOS VIVIENDAS EN EL SAUCE ''Debemos tomar precauciones porque hay puntos críticos en Managua donde de presentarse un fenómenos natural podrían haber estragos'', alegó. Asimismo, el ambientalista Kamilo Lara valoró que si bien los puntos críticos se han reducido en la capital, instó a tomar conciencia en no tirar basura en los cauces para que el agua pluvial corra libremente. ''No tiremos la basura en los cauces para no atascar los sistemas de drenaje'', comentó. Lara agregó que Managua es una ciudad muy vulnerable a los fenómenos naturales. Cauces desbordados por lluvias Barrios capitalinos vulnerables ante inundaciones https://www.youtube.com/watch?v=32tpw0yiNyc https://www.youtube.com/watch?v=XlkTKjy1tlw 100% Noticias