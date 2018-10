03, Mayo, 2016 03, Mayo, 2016 1:42 a.m. 1:42 a.m.

FALTAN PUENTES PEATONALES EN PISTA SOLIDARIDAD

La pista Solidaridad esta casi culminada , sin embargo aún no están construidos los puentes peatonales prometidos antes del inicio de la obra, de modo que los transeúntes caminan largos trechos y luego se cruzan la calle a riesgo de ser atropellados. La ampliación de la pista Solidaridad se realizó con el fin de descongestionar el tráfico en este sector, en el que circulan diariamente 40,000 vehículos. La obra consta de 700 metros y se extiende desde el paso a desnivel de Rubenia hasta los semáforos del hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”. Para María Fonseca, de 74 años y habitante de la colonia Nicarao, el problema no solo se resume en la ausencia de un puente peatonal. “Aquí pasan personas con muletas y en silla de ruedas, es necesario que pongan algo que reduzca la velocidad y que nos dejen una pasada en especial para los adultos mayores, que no podemos andar subiendo escaleras”. Pero el peligro de cruzar la pista no es solo para los niños y los adultos mayores. Los vecinos también se quejan porque caminan mucho para atravesarse la vía. La calle cuenta ahora con seis carriles, tres a un lado y tres al otro. Estaba contemplada la construcción de dos puentes peatonales. La municipalidad invirtió C$50 millones y entre los detalles que faltan están los andenes. Sobre los puentes peatonales, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, indicó el pasado primero de marzo que aún no se sabe cuándo se construirán. “No hay fecha exacta de cuándo serán instalados los puentes, porque estamos negociando las posibles viviendas afectadas para colocar los puentes, ya que las aceras son angostas y tenemos que afectar casas”. Marta Cecilia Rizo, de 37 años y habitante del sector, consideró que la ampliación de la pista Solidaridad es una obra de progreso para la capital, sin embargo esto trae consigo consecuencias. “Ahora tenemos inconvenientes con los niños que van al colegio y las personas que van al trabajo, porque se tiene que recorrer una distancia de casi medio kilómetro para abordar un bus, además que ahora los vehículos pasan a alta velocidad”. Fuente:ElNuevoDiario