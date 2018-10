03, Mayo, 2016 03, Mayo, 2016 2:40 a.m. 2:40 a.m.

CUIDADO: TENDREMOS MAREAS ALTAS A PARTIR DE ESTE MIERCOLES

Olas de hasta 9.2 pies de altura es lo que tendremos en el pacifico de Nicaragua a partir de este miércoles, aseguro via telefónica a 100% Noticias, el experto en fenómenos naturales Agustin Moreira. “Para mañana tendremos mareas de 7.8 pies, el jueves 8.4 pies, el sábado 9.1 pies de altura y el domingo tendremos mareas de 9.2 pies”, dijo Moreira quien reiteró que se debe tener cuidado con este fenómeno de mareas que se elevaran en las próximas horas. En Nicaragua las corrientes marinas ya dejaron 6 muertos, recordó Moreira, quien aclaró que no estamos en la presencia del mar de fondo, sino que son marejadas, corrientes marinas producto de las condiciones climáticas en el pacífico. Moreira aseguró que la vaguada moderada se mantiene sobre El Salvador, parte de Honduras y pacifico de Nicaragua. Esto generará lluvias por la tarde y noche pues existe un 50% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas disminuyeron y el experto observa que para el nor occidente del pais tienen 34 grados, en Managua 35 grados, Jinotega tiene 29 grados de temperaturas, mientras que en Puerto Cabezas oscilan entre 33 a 34 grados, y Bluefields tiene 35 grados. “El 75 y 80% del pacifico se mantiene nublado. En el pacifico norte y puerto cabezas lloverá de forma moderada. Hay que estar pendiente de la velocidad de los vientos que puedan presentarse y podrían provocar torbellinos en horas de la noche y la mañana”, advirtió Moreira. 100% NOTICIAS. LPU