03, Mayo, 2016 03, Mayo, 2016 3:18 a.m. 3:18 a.m.

LLAMAN A CAFETALEROS A PREPARARSE ANTE LA NIÑA

La alerta sobre el asentamiento del fenómeno de la Niña está encendida. Este fenómeno golpeara al sector agrícola y se deben tomar acciones, señaló en un comunicado el instituto interamericano de cooperación para la agricultura IICA. José Angel Buitrago, quien representa a los exportadores de café, aglutinados a EXCAN, confirmó vía telefónica a 100% Noticias, que el café podría ser afectado si no se toman las medidas adecuadas para tratar esta amenaza a la producción agropecuaria. Buitrago recomendó “mantener el drenaje en las fincas y mantener dentro de las fincas limpio esos canales para que el agua circule normalmente”, dijo. En el caso del uso de fertilizantes aseguró que no se pueden hacer ante la amenaza de lluvias. “Lo primero es que hay que hacer llegar la información. El fenómeno de la Niña tiene 90% de establecerse en estos meses que vienen. La canícula no será tan severa, será moderada. Ojalá que las lluvias se distribuyan bien. El problema es que desborde cauces y ríos. En el caso del café, se puede aprovechar para cosechar agua. Es un arma de dos filos. Si no se puede manejar podría causar desastre en la caficultura”, aseguró Buitrago. El IICA recuerda que la Niña se relaciona con temporadas ciclónicas más activas, lo cual tendría implicaciones serias para el sector agrícola regional, dice el comunicado de este organismo que indica que dentro de los cultivos más vulnerables a la Niña está el café por lo que recomendaron el mantenimiento de drenajes en los cafetales. Las previsiones apuntan que la canícula o veranillo que arrancaría en Junio será menos severo y prolongado, según el informe del IICA. https://www.youtube.com/watch?v=RY7HOOjYEPY https://www.youtube.com/watch?v=lo5fH30Znt4 100% NOTICIAS. LPU