04, Mayo, 2016 04, Mayo, 2016 2:20 a.m. 2:20 a.m.

AUTORIDADES TIENEN NOMBRES DE SOSPECHOSOS EN ASESINATO DE ANDRES CERRATO

El magistrado judicial Roberto Petray, ex directivo de la Asociación nicaragüense pro derechos humanos, ANPDH, dijo vía telefónica en el programa Jaime Arellano en La Nación que el obispo de Estelí Abelardo Mata entregó al gobierno un informe donde da a conocer nombres de sospechosos en el asesinato de Andrés Cerrato. “Entregaron un informe a la policía, al gobierno. En cada de las 4 hipótesis van nombres de personas sospechosas ligadas al Estado”, dijo Petray, quien aseguró que no las dan a conocer en público por temor, ya que según él ha sido víctima de amenazas por dar los nombres a las autoridades. Petray pidió al gobierno que “investigue a elementos de la policía nacional y ejército que actúan al margen de la ley”, dijo. En el programa también estuvieron Luis Callejas del PLI y el Doctor José Pallais, ex dirigente del PLC. Ambos coincidieron en que existe “intimidación” en el campo por parte del ejército y policía. “A Nicaragua no le conviene nuevos ciclos de violencia”, dijo Callejas quien recordó que algunos comandantes rearmados de la contra, dicen que luchan por elecciones libres y transparentes. “La lucha armada no le conviene a Nicaragua”, reiteró. Por su parte el doctor Pallais dijo que “hay miedo, hay temor y éxodo de campesinos” en alusión a la situación que se dio semanas atrás con el asesinato de Andrés Cerrato, líder del PLI en la micro región de Ayapal. https://www.youtube.com/watch?v=_H-Te7aOYkM 100% NOTICIAS. LPU