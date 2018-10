04, Mayo, 2016 04, Mayo, 2016 7:32 a.m. 7:32 a.m.

COLOMBIA Y NICARAGUA TIENEN HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE PARA PRESENTAR SUS ARGUMENTOS

Nicaragua y Colombia tienen hasta el próximo 28 de septiembre para presentar sus argumentos por escrito en el caso que enfrenta a ambos países ante la Corte Internacional de Justicia CIJ por el contencioso limítrofe en el mar Caribe. Se trata de una memoria por parte del demandante, es decir Nicaragua, y de una contramemoria del demandado Colombia en este caso, informó la CIJ, con sede en La Haya, en un comunicado. Los alegatos se refieren a la denuncia que Nicaragua presentó el 16 de septiembre de 2013 contra Colombia y en la que pidió a la CIJ concederle una plataforma más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe. El pasado 17 de marzo, la CIJ rechazo las objeciones presentados por Colombia y se declaró competente para juzgar esta demanda de Nicaragua además de otra del 26 de noviembre de 2013. Managua demandó entonces a Bogotá para pedir al alto tribunal de la ONU que declare que Colombia viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas. Fuente:ElNuevoDiario