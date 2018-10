ANTES QUE FINALICE EL AÑO PODRIA ESTAR LISTO PARQUE ACUATICO EN NICARAGUA

La firma estadounidense Great Parks ya prepara la construcción de lo que será el primer parque acuático que tendrá Nicaragua y en el cual se invertirán 4 millones de dólares en sus dos etapas. Carlos Aragón, CEO de la empresa para América Latina, África, España y Portugal, visitó Nicaragua para definir los avances de esta obra, que estará en el Puerto Salvador Allende de Managua, sitio al que llegan unas 225,000 personas cada mes. La compañía estadounidense Great Parks tiene más de 45 años de experiencia y ha desarrollado proyectos similares en América Latina. El parque acuático, según anunció recientemente Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), formará parte de la cuarta etapa del Puerto Salvador Allende, que incluirá más de una docena de nuevos restaurantes, un hotel, un centro comercial, salas de cine y un casino.Great Parks es una empresa que nació en Ohio (Estados Unidos) hace más de 45 años y tiene proyectos en más de 50 países. Es la primera vez que hacemos algo en Nicaragua y es el primer parque acuático en Nicaragua. Hemos hecho 18 parques en Guatemala, 16 en El Salvador, 14 en Honduras, uno en Costa Rica, uno que estamos haciendo en Panamá, que también es el único en ese país. Great Parks ha venido por primera vez a Nicaragua el año pasado. Llevamos seis meses de conversaciones e investigación del país y pensamos que Nicaragua es un país de oportunidades y que va cada vez mejor. Creemos que Nicaragua tiene un potencial turístico enorme, aunque aún no suficientemente explotado. Este tipo de proyectos traen oportunidades de crear destinos turísticos que buscan no solamente la recreación de adultos, también de niños y adolescentes y a su vez traen una fuente de trabajo para la gente de Nicaragua, algo que es muy importante porque hay mucha gente acá que no tiene un empleo. Creo va a ser un proyecto beneficioso y vienen cuatro parques más a Nicaragua.En cuanto a atracciones va a tener varios juegos, varios tipos de toboganes y sobre todo juegos para niños. Creemos que el más importante de esta historia es el niño, que debemos llevar alegría a los niños, por lo tanto Great Parks está enfocado en gran medida a satisfacer la necesidad de alegría y recreación de los niños.Ya comenzamos. Actualmente en la planta de Estados Unidos se están fabricando los juegos, estos van a ser ensamblados en Nicaragua, además de la construcción de la obra civil.En un par de meses vamos a iniciar la construcción. Esperamos, si todo sale bien, antes de finalizar el año. Sin embargo, hay cosas que no dependen de nosotros, como los permisos. Fuente:ElNuevoDiario