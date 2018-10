MAYORGA: “YO NO ME VOY A ROBAR UN TELÉFONO, ES LO QUE MÁS ME SOBRA”

El ex bicampeón mundial Ricardo Mayorga aseguró que contrademandará al joven Mauricio Martínez Áreas, quien lo denunció por presuntamente haberse robado un teléfono de una tienda de reparación. “El teléfono yo lo tengo en la mano (…) después me lo puse en la parte de atrás de mi calzoneta”, explicó Mayorga vía telefónica al a un canal medio que difundió el video en el que aparentemente el exboxeador se roba un Smartphone. Te interesa: TRABAJADOR DE NICACEL DICE QUE MAYORGA ROBO SU CELULAR “Yo no me he robado ningún celular”, sentenció Mayorga, quien aseguró que “teléfonos es lo que más me sobra”. Mayorga finalmente aseguró que él no tiene necesidad de robarse un dispositivos de esos, porque “hasta carros“ ha regalado. END