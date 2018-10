REVELAN VIDEO COMPLETO DE MAYORGA EN NICA CELL

Nica Cell, revela el video completo donde aparece el matador Ricardo Mayorga. En el video se observa que Mayorga entra, coloca su teléfono en la mesa para tomarse una selfie y luego lo guarda en la parte trasera de short. Te interesa: TRABAJADOR DE NICACEL DICE QUE MAYORGA ROBO SU CELULAR Los propietarios de Nica Cell insisten en que fue malicia de parte de su ex técnico haber publicado solo la parte donde el matador toma el celular. Lea màs: ACUSAN FORMALMENTE A RICARDO MAYORGA POR EL SUPUESTO ROBO DE CELULAR El « Matador» dice que este situación ha perjudicado la integridad de sus hijos y que demandarà a Mauricio Martinez, ex técnico de Nica Cell. Mayorga habria llegado a Nica Cell para reparar su teléfono, pero según los dueños no lo reparó porque no encontró la pieza que necesitaba para su teléfono. https://www.youtube.com/watch?v=1nvY2oYA21o 100% Noticias