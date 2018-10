08, Mayo, 2016 08, Mayo, 2016 5:21 a.m. 5:21 a.m.

MANAGUA, LEJOS DE SER EL MUNICIPIO MÁS LIMPIO DEL PAÍS

Entre los 25 municipios que calificaron para participar en el concurso Mi Municipio y Mi Barrio Más Limpio, la ciudad de Managua penosamente aún no sueña con estar en esa lista, señalan urbanistas y concejales capitalinos. El concurso es una campaña para promover salud y vida, y fue lanzada recientemente por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom). Esto impulsa a las municipalidades y comunidades a realizar actividades en pro de la limpieza. El urbanista y arquitecto Gerald Pentzke considera que si bien Managua en estos momentos no tiene oportunidad para estar en la lista de los municipios más limpios del país, eso no significa que sea algo imposible. “A pesar de la inversión en infraestructura capitalina, hay que evaluar las características que hacen fea a Managua. Más allá de la falta de ordenamiento urbano, el problema de la basura es el de mayor peso, algo que no solo es repugnante sino también un atentado contra la salud pública”, dijo el arquitecto Pentzke. Malos hábitos En este aspecto consideró dos elementos determinantes: la limpieza municipal, pero también la responsabilidad ciudadana y la costumbre negativa de lanzar los desperdicios sólidos al suelo, en las calles y los cauces. Señaló que eso tiene que ver con nuestros hábitos. Por lo tanto, la municipalidad y el Ministerio de Educación (Mined) --expresó-- deberían incidir con mayor fuerza en los estudiantes para que a mediano o largo plazo se observe un cambio significativo. Penztke considera que una ventaja de la capital es el nivel de organización en los barrios, lo cual debería potenciarse para que la tarea de limpieza sea algo constante. Managua tiene un poco más de 1 millón de habitantes en 544 kilómetros cuadrados y cuenta con 100 vehículos para la limpieza de 700 barrios. Otro problema para la limpieza es el tamaño de Managua y la cantidad de habitantes, haciendo la tarea más difícil y costosa. “Por ejemplo, el Distrito VI tiene aproximadamente 300,000 habitantes, el 60% de habitantes de la ciudad de Matagalpa; mientras el Distrito VI tiene 100,000 personas, la cantidad de habitantes del casco urbano de Granada. Mayores esfuerzos Por su parte, el concejal capitalino Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), opinó que las campañas de limpieza municipales son muy tímidas y si bien existe un esfuerzo para limpiar el sistema de drenaje, este se hace solo durante un trimestre del año con cauces que solo se limpian una vez, cuando debería ser no menos de cuatro. El concejal señaló que Managua se está impulsando turísticamente y la limpieza se focaliza en estos sectores; sin embargo, hay muchos barrios donde se puede ver las toneladas de desperdicios que se acumulan. Los municipios que participan en el concurso Mi Municipio y Mi Barrio Más Limpio son: Estelí, Somoto, Dipilto, El Jicaral, Puerto Morazán, Santa Rosa del Peñón, Santo Tomás del Norte, Ticuantepe, Granada, San Marcos, Masatepe, Altagracia, Santa Lucía, Acoyapa, Nueva Guinea, Matagalpa, Sébaco, San Ramón, Jinotega, San Rafael del Norte, La Concordia, Morrito, Corn Island, Kukra Hill y Laguna de Perlas. END