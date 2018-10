POBLADORES DENUNCIAN TALA DE ARBOLES EN CARRETERA NORTE

5:43 a.m.

Decenas de frondosos árboles han sido talados por un grupo de trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) entre los kilómetros 14 y 15 de la Carretera Norte, en el departamento de Managua, informó el periódico HOY. Una pobladora del municipio de Tipitapa se comunicó con el Periódico HOY preocupada por el “arboricidio” que según los obreros se debe a la futura ampliación de la carretera. “Se construirán dos carriles más, uno a cada lado, para evitar los atascos desde La Garita Norte hasta la entrada principal del municipio de Tipitapa”, explicó uno de los obreros que prefirió omitir su nombre, porque aseguró que no estaba autorizado para brindar declaraciones. Al menos 30 árboles han sido talados durante esta semana, según pudo constatar este Diario. Los pobladores de Tipitapa esperan que el proyecto realmente se lleve a cabo y que no coloquen los llamados “áboles de la vida”, que han sido ubicados en las principales vías de la ciudad de Managua. Pablo Fernando Martínez, titular del MTI, informó a inicios del 2015 que ya tenían asegurado el dinero para ampliar a cuatro carriles el tramo La Garita-Tipitapa (6 kilómetros). Martínez dijo en ese entonces que buscaban financiamiento del Banco Mundial para que la ampliación no llegue hasta Tipitapa, sino que se prolongue hasta San Benito. El MTI contabiliza que al menos 10,500 vehículos ingresan a Managua a través de Tipitapa. PERIODICO HOY