08, Mayo, 2016 08, Mayo, 2016 5:53 a.m. 5:53 a.m.

PARQUE VOLCAN MASAYA PRONTO ABRIRA SUS PUERTAS

Después de casi cinco meses de estar cerrado, el parque Nacional Volcán Masaya volvería a abrir sus puertas según información que brindó la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía Rosario Murillo a medios oficialistas el pasado miércoles. Pero todo el entusiasmo fue en vano pues los turistas que asistieron ayer no pudieron ingresar al lugar porque aún no hay autorización. Henry Ampié, guarda de seguridad de la entrada del parque, nos informó que las puertas siguen cerradas porque a ellos como trabajadores así se les dio la orientación. “Se están realizando inspecciones en el lugar para asegurar que los visitantes no sufran ningún tipo de incidentes, hay zonas que quedaron vulnerables con los movimientos telúricos y eso es lo que ellos están investigando”, afirmó Ampié. Aún se desconoce hasta cuando volverá a abrir las puertas el parque para la visita de los turistas nacionales y extranjeros. El cierre del parque se dio por la continua actividad sísmica y el aumento de lava en el interior del volcán, además de que las autoridades informaron de derrumbes en la boca principal del cráter. PERIODICO HOY